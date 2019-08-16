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Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı

ORDU'nun Ünye ilçesi Devlet Hastanesi'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A. (29) çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.

16.08.2019 23:31 Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı
ORDU'nun Ünye ilçesi Devlet Hastanesi'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A. (29) çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.
Olay bugün Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi koridorunda meydana geldi. M.A. arkadaşı olduğu bir kadınla hastane koridorunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. kadına bıçak çekti. Kadının çığlık atması üzerine hastane güvenlik görevlileri olay yerine gelerek, M.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada elindeki bıçakla kadını rehin almaya çalışan M.A. kısa süreli arbede de elindeki bıçakla yaralandı. M.A. hastanede tedavi altına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Devlet Hastanesi, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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