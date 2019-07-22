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Tartıştığı kadını ve kendisini bıçaklayarak yaraladı

Bursa'da bir kişi önce tartıştığı kadını ardından kendisini bıçaklayarak yaraladı.

22.07.2019 12:10 Tartıştığı kadını ve kendisini bıçaklayarak yaraladı
Bursa'da bir kişi önce tartıştığı kadını ardından kendisini bıçaklayarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Z.Y. (44), merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten daha önceden tanıştığı H.N'nin (50) yanına gelerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Y, yanında getirdiği bıçakla önce H.N'yi sonra kendisini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel

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