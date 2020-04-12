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Tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü, polise 'Psikolojik tedavi görüyorum' dedi

ÇORUM'da Çağrı Koç (38), evde tartıştığı kardeşi Celalettin Koç'u (37) bıçaklayarak, öldürdü.

12.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:13
Tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü, polise 'Psikolojik tedavi görüyorum' dedi

ÇORUM'da Çağrı Koç (38), evde tartıştığı kardeşi Celalettin Koç'u (37) bıçaklayarak, öldürdü. Suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınan Çağrı Koç, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Koç, "Psikolojik tedavi görüyorum ve haplarımı düzenli kullanıyorum" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Çağrı Koç, kardeşi Celalettin Koç ile odada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çağrı Koç, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçağı kardeşine sapladı. Evdeki diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Koç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Celalettin Koç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'ÇEKMECEDEN EKMEK BIÇAĞINI ALDIM'

Polis ekipleri ise evde suç aleti bıçakla yakaladığı Çağrı Koç'u gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen Koç, kardeşini öldürdüğünü itiraf ederek, "Annem mutfakta yemek yapıyordu. Sırtı dönüktü ve çekmeceden ekmek bıçağını aldım sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum ve haplarımı da düzenli kullanıyorum. Elimde bıçak varken polisler geldi ve bıçağı aldılar? dedi.

Emniyette ifadesi tamamlanan katil zanlısı Çağrı Koç, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

ANNE KOÇ: NİYE BÖYLE OLDU, ANLAMADIM

Polise ifade veren anne Hacer Koç ise "Olayın olduğu saatte mutfakta yemek yapıyordum. Torunum koşarak geldi. 'Amcam, babamı öldürüyor' diye bağırdı. Ben de yan odadan bir ses duydum. Celalettin 'Yapma' diye bağırıyordu. Odaya girdiğimde Çağrı'nın elinde siyah saplı ekmek bıçağı vardı. Çağrı, psikolojik tedavi görmektedir. İlaçlarını da düzenli zaten kullanıyordu. Niye böyle oldu, anlamadım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Celalettin Koç, Polis, Anne, Güncel
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