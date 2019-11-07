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Tartıştığı kardeşini tabancayla vuran ağabey tutuklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan tartışmada kardeşi Veli Uysal'ı (47) tabancayla vurarak yaralayan Mustafa Uysal (62), bugün yakalandı.

07.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:53 Tartıştığı kardeşini tabancayla vuran ağabey tutuklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan tartışmada kardeşi Veli Uysal'ı (47) tabancayla vurarak yaralayan Mustafa Uysal (62), bugün yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay dün saat 08.00 sıralarında, Gazipaşa merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Sarıcavur mevkisinde meydana geldi. Temizlik yapan Veli Uysal'ın yanına ağabeyi Mustafa Uysal geldi. İddiaya göre temizlik yapılan tarla nedeniyle Veli Uysal ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Uysal yanındaki tabancayla kardeşi Veli Uysal'a bir el ateş ederek kasığından yaraladı. Mustafa Uysal kaçarken, yaralanan Veli Uysal çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı Mustafa Uysal, İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Sumak Yaylası'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Veli Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Mustafa Uysal, Yeşilyurt, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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