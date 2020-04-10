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Tartıştığı kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaraladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:06
Tartıştığı kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaraladı
Denizli 'nin Çivril ilçesinde, kardeşini ve ağabeyini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde H.Ç. (36) ile ağabeyi Mehmet Ç. (38) ve kardeşi Bayram Ç. (34) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

H.Ç, evdeki tabancayla ağabeyini karnından, kardeşini de sol bacağından yaraladı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirtilen Mehmet Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine, kardeşi Bayram Ç'yi ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Çivril, Güncel
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