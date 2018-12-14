Tartıştığı Karısını Almaya Giden Koca, Kayınpederi Tarafından Öldürüldü

Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını geri almak için kayınpederinin evine giden Eray Altunbaş, cadde üzerinde tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gazikent Mahallesinde yaşayan Eray Altunbaş, sabaha karşı saat 04: 00 sıralarında bir süre önce tartıştığı ve evden ayrılan karısı ve 2 çocuğunu almak amacıyla kayınpederi M.K'nin evinin bulunduğu Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ne gitti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evinden caddeye inen kayınpeder M.K ile 31 yaşındaki Eray Altunbaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise kayınpeder M.K, belindeki silahla ateş ederek, Eray Altunbaş'ı yaraladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri ise müdahale ettiği Eray Altunbaş'ın öldüğünü belirledi.

Altunbaş'ın cenazesi polisin olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eray altın başın cenazesi defin ve otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığ'nda defin edilmek üzere ailesine teslim edildi

ÖLÜMÜNDEN BİR HAFTA ÖNCE, "YANINA GELİYORUM ALLAH'IM" PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Erhan Altunbaş'ın, ölümünden bir hafta önce ise, "Ezan sesi çok güzel yanına geliyorum Allah'ım" yazan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Altunbaş'ın yaklaşık 5 ay önce çalıştığı beyaz eşya mağazasından ayrıldığı ve sonrasında ise herhangi bir yerde çalışmadığı öğrenildi.