Haberler » Güncel » Haber

Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22.09.2019 14:24Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şahinler köyünde Necmettin Baysal (52) ile eşi Yeter Baysal (45), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, üç çocuk annesi Yeter Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baysal'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Katil zanlısının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Nevşehir, Gülşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Bağlar Belediyesinden, 2 köye menfez köprü
16:06 "Kocaeli Anne Şehir" Projesi
16:06 Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya "Filistin bayrağı" cezası
16:05 Trabzonspor, Sivas'a geldi
16:05 İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı
16:05 Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi
16:04 Beşiktaş Aygaz, kupasını aldı