Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna'da bir adam, süpermarkette tartıştığı kasiyerin yüzüne madeni para fırlattı.

05.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna 'da bir adam, süpermarkette tartıştığı kasiyerin yüzüne madeni para fırlattı. Olay, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Poltova kentindeki bir süpermarkette alışveriş yapan 49 yaşındaki ismi açıklanmayan adam, ödeme yapmak için kasaya gitti. Burada ödeme yapan adam, kasiyerin para üstü olarak madeni para vermesine sinirlendi. Adam, çıkan tartışma sırasında madeni paraları kadın kasiyerin yüzüne fırlatarak küfretti. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna polisi, adamın gözaltına alındığını ve hatasını itiraf ettiğini açıkladı. Hakkında 'holiganlık' suçundan soruşturma başlatılan adamın 17 bin grivna (4 bin 150 TL) para ya da 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KORONAVİRÜS BAHANE OLAMAZ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüsle (Covid-19) mücadele ederken ve karantinadayken tabii psikolojimiz bozulabilir. Ancak bu, kendimizi rahatlatmak için başkalarını aşağılayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Unutmayın, gücümüz birliğimizdir. Birbirinize saygı gösterin ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın" ifadelerinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Kadının bozuk para vermesi

-Adamla, kadının tartışması

-Adamın, kadının yüzüne bozuk para fırlatması

-Adamın söylenerek marketten ayrılması


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: Evde yemek yaparken korona virüse dikkat - Haber 16:44: Dünya turuna çıkan İngiliz çift sınırlar kapanınca İstanbul'da mahsur kaldı - Haber 16:44: Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem seçildi - Haber 16:43: Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 16:42: Araçların kapı kollarına dokununca polisi alarma geçirdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber