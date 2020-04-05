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Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna'da bir adam, süpermarkette tartıştığı kasiyerin yüzüne madeni para fırlattı.

05.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:06
Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna 'da bir adam, süpermarkette tartıştığı kasiyerin yüzüne madeni para fırlattı. Olay, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Poltova kentindeki bir süpermarkette alışveriş yapan 49 yaşındaki ismi açıklanmayan adam, ödeme yapmak için kasaya gitti. Burada ödeme yapan adam, kasiyerin para üstü olarak madeni para vermesine sinirlendi. Adam, çıkan tartışma sırasında madeni paraları kadın kasiyerin yüzüne fırlatarak küfretti. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna polisi, adamın gözaltına alındığını ve hatasını itiraf ettiğini açıkladı. Hakkında 'holiganlık' suçundan soruşturma başlatılan adamın 17 bin grivna (4 bin 150 TL) para ya da 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KORONAVİRÜS BAHANE OLAMAZ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüsle (Covid-19) mücadele ederken ve karantinadayken tabii psikolojimiz bozulabilir. Ancak bu, kendimizi rahatlatmak için başkalarını aşağılayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Unutmayın, gücümüz birliğimizdir. Birbirinize saygı gösterin ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın" ifadelerinde bulunuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Dünya
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