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Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı

Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiSAMSUN - Samsun'da kayınpederi ile kavga edip kendisini bıçaklanması üzerine hastanedeki tedavisinin ardından kendi evini yakan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.09.2019 13:25
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı
Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
SAMSUN - Samsun'da kayınpederi ile kavga edip kendisini bıçaklanması üzerine hastanedeki tedavisinin ardından kendi evini yakan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen ve eşinden ayrı yaşayan S.Ö.(28), eşi N.Ö.'nün kaldığı kendi evine gitti. Burada evde bulunan kayınpederi M.Ç.ile damat S.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmada kayınpeder M.Ç., damadını bıçakla kalçasında hafif şekilde yaraladı.
Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan damat S.Ö. eşinin kaldığı kendi evine giderek burayı ateşe verdi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken S.Ö., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı

Gazi Polis Merkezi, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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