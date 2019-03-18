- Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Kaynak: İHA

- Tartıştığı kayınpederini öldürdüOrdu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdüSİVAS - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan damat konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Özkan Ö. aralarında husumet bulunan kayınpederi Mustafa Damar'ı konuşmak için otomobile alarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarına getirdi. Burada damat ile kayınpeder arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle damat yanında bulunan tüfekle kayınpederini vurarak öldürdü. Kayınpederini cesedini boş arazide bırakan damat Özkan Ö. daha sonra yaşadığı Mesudiye ilçesine döndü. Mustafa Damar'ın eve dönmemesi üzerine aramaya başlayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Arama sırasında damat Özkan Ö. kayınpederini öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kayınpederin cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken damat ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.