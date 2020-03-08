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Tartıştığı kayınpederini öldüren damat tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı tabanca ile vurarak öldüren Durmuş Ulaş Çelik, tutuklandı.

08.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:48
Tartıştığı kayınpederini öldüren damat tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı tabanca ile vurarak öldüren Durmuş Ulaş Çelik, tutuklandı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda dün akşam saatlerinre Durmuş Ulaş Çelik ile kayınpederi Yaşar Baş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, tabancayla Baş'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar Baş, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Çelik, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çerkezköy, Yaşar Baş, Güncel
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