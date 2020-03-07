Tartıştığı kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Durmuş Ulaş Ç., tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı parkta tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ulaş Ç., tabancayla Baş'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar Baş, olay yerinde hayatını kaybederken, Durmuş Ulaş Ç., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Baş'ın cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan Durmuş Ulaş Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.