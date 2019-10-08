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Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışma sırasında silah çektiği ev sahibi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

08.10.2019 18:44
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışma sırasında silah çektiği ev sahibi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'ta R.T. (43) ile ev sahibi F.B. (28) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
F.B. bu sırada kendisine tabanca doğrultan R.T'yi bıçakla ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan R.T, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından F.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü

Güncel

Kaynak: AA

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