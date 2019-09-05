Tartıştığı kişinin kulağını koparan şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Atakum'da iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartıştığı şahsın kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.

KULAĞI ISIRILAN ADAMIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.