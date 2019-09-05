Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı kişinin kulağını koparan şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da tartıştığı kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.09.2019 17:30

Samsun'un Atakum'da iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartıştığı şahsın kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.

KULAĞI ISIRILAN ADAMIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştığı kişinin kulağını koparan şüpheli gözaltına alındı

Mimarsinan, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
20:40   Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
20:40   Köpeğe ateş ederken kuzen katili odu
20:40   Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı
20:39   Güngören'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
20:39   Nazilli'de kurtuluş günü törenle kutlandı
20:39   İspark otoparklarına değnekçi işgali(dün çekilen görüntüler)
20:38   Sağlık Bakanlığından "ambulans yönlendirme" iddialarına açıklama Açıklaması