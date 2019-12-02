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Tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı öldü

Manisa'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı yaşamını yitirdi.

02.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:24

'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, pazarcılık yapan Erhan Kaya (43), Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra kahvaltı için gittiği İzmir Caddesi'ndeki pastanenin önünde tartıştığı F.S. tarafından ensesinden silahla vurularak öldürüldü.

F.S. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

F.S. ile Kaya arasında husumet bulunduğu, karşılaştıkları pastanenin önünde tartıştıkları, F.S'nin ensesine 3 el ateş ederek Kaya'yı öldürdüğü ileri sürüldü.

Tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı öldü

Erhan Kaya, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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