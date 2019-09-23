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Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanıp ardından silahla vuruldu.

23.09.2019 22:02Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanıp ardından silahla vuruldu.

Olay, saat 21.00 sularında Kızılay Caddesi Hacı Süllü İşhanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Efekan Ç. (26) tartıştığı iki kişi tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla ayağından vuruldu. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin iki ayağından da yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Efekan Ç., kendisini vuran şahısları tanıdığını ama isimlerini bilmediğini beyan ederken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kızılay, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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