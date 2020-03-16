Tartıştığı kişinin motosikletini yaktı
Adıyaman'da, bir kişi tartışmış olduğu kişiyi darp ettikten sonra motosikletini ateşe vererek yaktı.
16.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:59
Adıyaman 'da, bir kişi tartışmış olduğu kişiyi darp ettikten sonra motosikletini ateşe vererek yaktı.
Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde A.C., isimli kişi ile A.I., isimli kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.I., isimli kişi A.C'yi darp etti. A.C.'yi darp eden A.I., daha sonra A.C'ye ait motosikleti ateşe vererek yaktı. Alev alan motosiklet çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, A.C. ve A.I'yı, polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN
Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde A.C., isimli kişi ile A.I., isimli kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.I., isimli kişi A.C'yi darp etti. A.C.'yi darp eden A.I., daha sonra A.C'ye ait motosikleti ateşe vererek yaktı. Alev alan motosiklet çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, A.C. ve A.I'yı, polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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