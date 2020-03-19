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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Tekirdağ'da bir kişi, kavga ettiği adamı bıçaklayarak yaraladı.

19.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:49
Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
Tekirdağ 'da bir kişi, kavga ettiği adamı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anlaşmazlık yaşayan F.K. ile Ö.B.'nin tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıkan kavgada F.K., yanında taşıdığı bıçakla Ö.B.'yi yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, F.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Kapaklı, kavga, 3. Sayfa

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