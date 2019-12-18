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Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

18.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40
'ın ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çalıkuşu Sokak'ta iki gün önce tartıştığı Hasan Gündüz'ü öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Rahman Kumaş'ın Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Kumaş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Kumaş'ın emniyetteki ifadesinde, eşini rahatsız ettiği için maktul ile aralarında husumet olduğunu iddia ettiği, olay günü karşılaştıklarında kendisini darbettiğini, evden çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Gündüz'ün hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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