Haberler » Güncel » Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:47
'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Merkez ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde berber A.A. (25), yakınlarını rahatsız ettiği iddiasıyla İ.T. (31) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği A.A, yaralandı. Yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İ.T'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48 Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek - Haber
12:48 Geceleri 9 saatten fazla uyumak felç riskini artırabilir - Haber
12:47 DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber
12:47 ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIRIN ŞOFÖRÜ: HAYATIMI EMNİYET KEMERİ KURTARDI - Haber
12:46 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:48:32