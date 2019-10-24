Haberler » Güncel » Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

24.10.2019 10:22Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan'ın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Adliyeye çelik yelek giydirilerek getirilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Nuran Gökalp ile arkadaştık. Olay günü alkol aldık ve tartıştık. Bir süreden beri benim telefonlarıma cevap vermiyordu ve hayatında başkasının olabileceğini düşünerek kıskandım." dediği öğrenildi.
Ayhan Doğan, Zafer Mahallesi'nde dün boş arazide tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i bıçaklayarak öldürmüştü.
İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Doğan'ı gözaltına almıştı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası
12:26 Milli sporcunun engelli vatandaşı darbettiği iddiası
12:25 Spor ismail kartal rizespor'un başarısı için buradayım
12:25 Spor hakan özmert her türk futbolcusu gibi milli formayı giymek isterim
12:25 Fatih'te metruk bina çöktü
12:25 Milli savunma bakanlığı bilgilendirme toplantısı
12:25 Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada
24.10.2019 12:28:04