Tartıştığı Kız Kardeşini Orakla Öldürdü

Trabzon
'da tartıştığı ağabeyi tarafından orakla yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Ortahisar
ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ö. (68) ve kardeşi Samiye Ö. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ö, evde bulunan orakla kardeşini öldürdü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.
Samiye Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, olayın ardından kaçan Hacı Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ortahisar,Trabzon
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:02