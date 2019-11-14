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Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Ankara'da bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

14.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
'da bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Refik Saydan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağına sığınan Çağrı Ş, eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisiyle bayıldı.
Hemen olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırılan Çağrı Ş'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çevrede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini bıçakladığı iddia edilen Seda Ş'yi suç aletiyle yakaladı.
Olay sonrası şoka girdiği öğrenilen zanlının, polis ekiplerine herhangi bir şey hatırlamadığını beyan ettiği belirtildi.

Keçiören, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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14.11.2019 02:02:25