06.07.2019 14:34
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Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı

Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde yaşayan A.R.Ö. (53) ile eşi S.Ö. (50) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kocanın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan kadın zanlı ise İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Abak Mahallesi, Jandarma, Karpuzlu, Aydın, Güncel

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