Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

06.09.2019 00:22 Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası
Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., kocasının başına keserle vurdu.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Veysel S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fadik S, polis tarafından gözaltına alındı.

Selçuklu, Karabük, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:21   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:08   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:02   Konya tartıştığı kocasını keserle öldürdü
02:56   Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki
02:30   Dha yurt bülteni - 19
02:16   Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
02:14   Sudan'da YTB burslularına veda programı