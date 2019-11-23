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Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kastamonu'da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti. Gözaltına alınan kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:39

'nun Devrekani ilçesinde T.E. (52), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E'nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E'nin cinsel organı tamir edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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