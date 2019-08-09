Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SİVAS'ta, tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.08.2019 22:36 Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü
SİVAS'ta, tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:54   Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:51   İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
23:50   Arife günü mezarlık ziyaret edene para dağıtacak
23:50   İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
23:50   Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
23:49   Bodrum'da tatilciler sokak ortasında kavga etti
23:48   Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü