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Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi komşusunu tabancayla yaraladı.

16.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:26Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
'nin ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi komşusunu tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A. tabancayla Barış Ç'ye ateş etti.
Karnından yaralanan Barış Ç, vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı Muharrem A, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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