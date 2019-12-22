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Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:58 Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti
'nin ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A. tabancayla Barış Ç'ye ateş etti.
Karnından yaralanan Barış Ç, vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Muharrem A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Barış Ç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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