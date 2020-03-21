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Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, H.A. (45) tartıştığı kuzeni Duran Aydemir'i (47) bıçaklayarak öldürdü.

21.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:40
Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, H.A. (45) tartıştığı kuzeni Duran Aydemir'i (47) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan H.A. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

?Olay, saat 14.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf H.A. ile kuzeni Duran Aydemir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ekmek bıçağıyla amcasının oğlu Duran Aydemir'in kalbi ve karnından yaraladı. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Duran Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Duran Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Ayvacık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmayla kısa sürede H.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ayvacık, Polis, Güncel

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