Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3)

İŞÇİLER KONUŞTU

İzmir 'in Torbalı ilçesinde, Selahattin B.'nin hafriyat kamyonunu üzerlerine sürdüğü asfalt işçileri konuştu. İşçilerden Mehmet Polat, Selahattin B.'nin agresif ve argo konuşan birisi olarak bilindiğini belirterek, "Kendisi çok sakin bir insan değildi, ama böyle bir şey yapacağını da tahmin etmezdik. Araçların temizliği konusunda bir tartışma yaşadı ve o da bir hafriyat kamyonuna girip, kapıları kilitledi. Daha sonra bizim üzerimize sürdü, herkes can derdiyle sağa sola kaçıştı. Hepimiz çok panik olduk" dedi.

Bir diğer işçi Ahmet Polat ise, "Selahattin B., o gün tartıştığı kişiyle daha önce de birkaç kez tartıştı, aralarında bir çeşit husumet var denilebilir. Bütün çalışma arkadaşlarım çok korktu. Olaydan sonra kamyonu bir akaryakıt istasyonuna park edip kaçtığını duyduk. Hepimiz kendisinden şikayetçi olduk ve yakalanmasına da sevindik" dedi.

Diğer işçiler de böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, üzerlerine kamyon sürülen işçilerden birinin olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin panik halinde sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Jandarmanın çalışması sonrası gözaltına alınan Selahattin B.'nin, işlemlerinin sürüdüğü bildirildi.