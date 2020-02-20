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Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü (2)

O ŞOFÖR GÖZALTINDA İzmir'in Torbalı ilçesindeki asfalt üretim tesisinde tartıştığı, sorumluluğu altında çalışan şoför Sadettin K. ile diğer şoförlerin üzerine TIR'ı sürerek, kaçan kıdemli şoför Selahattin B., jandarma ekiplerince evinde yakalandı.

20.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:01Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü (2)

O ŞOFÖR GÖZALTINDA

'in ilçesindeki asfalt üretim tesisinde tartıştığı, sorumluluğu altında çalışan şoför Sadettin K. ile diğer şoförlerin üzerine TIR'ı sürerek, kaçan kıdemli şoför Selahattin B., jandarma ekiplerince evinde yakalandı. Gözaltına alınan Selahattin B.'nin, ilk ifadesinde, Sadettin K.'nin de aralarında olduğu şoförler ile araçlarının temizliği konusunda tartıştığını, bunun üzerine sinirlenip, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek, TIR'ı üzerlerine sürdüğü söylediği öğrenildi. Selahattin B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Faruk ÇARK/TORBALI (İzmir),



Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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