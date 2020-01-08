Haberler » Güncel » Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı - Haber

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

AKSARAY'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı.

08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:46 Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

AKSARAY'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli köyünde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



Recep Karakaya, Karakaya, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14   Denizli'de ekmeğe ve simide zam yok - Haber
14:14   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber
14:14   Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi - Haber
14:14   Lüleburgaz'da metruk ev yangını - Haber
14:14   Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:23:09