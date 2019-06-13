13.06.2019 09:39
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Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ankara'da, 17 yaşındaki genç, amcasının ekip biçtiği dedesinden kalma tarla için babası ile tartışmaya başladı. Cani adami tartışma sırasında oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Aytekin Berktaş, tartıştığı oğlu Emirhan Hayri Berktaş'ı (17), bıçaklayarak, öldürdü.

DEDEDEN KALMA TARLA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olay, önceki akşam Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 299'uncu sokaktaki apartmanda meydana geldi. Emirhan Hayri Berktaş, amcasının ekip biçtiği dedesinden kalma tarla için babası Aytekin Berktaş ile tartışmaya başladı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Aytekin Berktaş, oğluna bu işe karışmaması konusunda uyardı. Sinirlenen Emirhan Hayri Berktaş, babasına yumruk attı. Yaşanan arbede sırasında Aytekin Berktaş, oğlunu göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emirhan Hayri Berktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Aytekin Berktaş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirhan Hayri Berktaş'ın cenazesi ise ilçede toprağa verildi.

Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü
Kaynak: DHA
Bahçelievler Mahallesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (10)
FATİH:BÖYLE DURUMLAR ANNEDEN BAŞLAR DOSTUM ANNE BABA TARTIRŞMASI EVLAT ANNEYE DÜŞKÜN OLDUĞU İÇİN TARAF ALDI. OYSA EVLAT SAKİNLİĞİNİ KORUSAYDI BÖYLE BİR HUSUMET OLMAZDI ÇOK ÜZÜCÜ BABA NE YAPSIN GİDİP KARDEŞLERİNİ Mİ ÖLDÜRSÜN BİR ANKİ ÖFKE BUNLARA SEBEP OLDU.
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.İSTANBULL:Gericiler istilası bol olduğu yerler para için herşey yapıyorlar
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VATANDAŞ:aynısı bizim başımızda yaşım 55 oldu babamın malını öğrenemedik. babamız şurası benim şurası başkasının diye bize söylemez sorsak benlemi kazandınız der. bu tip mala mülke tapan çokbabalar var allah mallarıyla helak etsin
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ADINI YAZ Y:Demekki para ve mal evladından daha çok önemliymiş. . . insanlar nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar yazık çok yazık. . . . . .
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  • GÖKHAN :babaya yumruk attı için vurmuş olabilirmi bir evlat babasına yumruk atarmı Allahım ne günlere kaldık
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