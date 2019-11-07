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Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Aksaray'da bir kişi, miras nedeniyle tartıştığı oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü.

07.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:18

Aksaray'da, Refik E. (72), miras nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet E.'yi (48) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile evine misafirliğe gelen babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba R.E. üzerinde taşıdığı tabancayla oğlu M.E'yi başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E. kurtarılamadı.

BABA KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan R.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray-Nevşehir kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA


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