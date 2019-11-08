Haberler » Güncel » Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı - Haber

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Aksaray'da miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

08.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:46 Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı
'da miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.
Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan oğlu M.E'yi (48) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.E'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi
Dün, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.E. tabancayla oğlu M.E'yi başından vurarak öldürmüştü.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı
19:54   Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı
19:53   Almanya'da ırkçı cinayet kurbanı Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi
19:52   Bosna Hersek, Macron'un "saatli bomba" açıklamasına tepkili
19:52   Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın itirazlarını reddetti
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:57:35