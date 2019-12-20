Haberler » Güncel » Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu.

20.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:30 Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

'de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2 kardeş yaralandı, baba ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolu üzerindeki bir oto kurtarma işletmesinde meydana geldi. İşyerine gelen A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç . ve M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından baba A.Ç. tabanca ile oğullarının üzerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Babalarının silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edilen üç kardeş ambulanslar ile Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba A.Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulans ile Osmaniye'de ki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osmaniye devlet hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.Ç ve M.Ç'nin tedavileri sürüyor. hastane önünde ve olayın yaşandığı işyerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Selçuk Şavran - İbrahim İmat/İHA)


Osmaniye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:52   Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü - Haber
21:51   Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi - Haber
21:51   Büyükada'da ruamlı atların itlaf edilmesiyle ilgili görüntüler -2 - Haber
21:51   Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak - Haber
21:49   DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
19:50   ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Haber
18:23   İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
20.12.2019 21:54:03