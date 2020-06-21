Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı

Karaman'da tartıştığı çocuğun ağabeyi tarafından kulağı ısırılarak koparılan postacının, Konya'daki tedavisi sürüyor.

21.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:58
Karaman'da tartıştığı çocuğun ağabeyi tarafından kulağı ısırılarak koparılan postacının, Konya'daki tedavisi sürüyor.
Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi süren Onur Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, posta dağıtımı sırasında adres araştırması yaparken bir çocuk tarafından gezdirilen köpeğin üzerine geldiğini ve ayağını ısırdığını belirtti.
Bunun üzerine, çocuğu kendisinden uzaklaştırması için uyardığını ifade eden Kızıl, bunun üzerine yanına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç'nin kendisine tepki göstererek tokat attığını anlattı.
Daha sonra S.Çç ile aralarında kavga çıktığını, olayı gören diğer aile bireylerinin de kendisine saldırdığını iddia eden Kızıl, şunları kaydetti.
"Kavga sırasında S.Ç'nin küçük kardeşiyle köpeğin sahibi olan en küçük kardeşi de bana saldırdı. Çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak yine saldırmaya devam ettiler. S.Ç. bu sefer kulağımı ısırdı. Kulağımın kopma sesini duydum. Gözümün önünde yere düştü. Kulağım o haldeyken olay yerine gelen S.Ç'nin babası, 'Bunların kulağını değil başını koparacaksın.' diyerek beni tehdit etti. Ben olayın ardından hastaneye kaldırıldım ve Konya'ya sevk edildim."
Kopan kulak yerine dikilemedi
Kızıl, sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren bir operasyon geçirdiğini belirtti.
Hukuki süreci başlattıklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını anlatan Kızıl, "Isırılarak koparılan kulağımdan geriye, sadece kulak memesi ile üst taraftan az bir parça kalmıştı. Ameliyatın ardından yerine dikilen kulağımın parçası, kan dolaşımı olmadığı için geri alındı. Kavgaya karışan tüm aile fertlerinden şikayetçiyim. ifadelerini kullandı.
"Çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Televizyondaki dizilerden etkileniyorlar"
Kızıl'ın annesi Filiz Sertan Kızıl ise başlarına gelen bu olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.
Hayvansever insanlar olduklarını belirten acılı anne, şöyle devam etti:
"Bir hayvan bizi ısırsa, asla onu cezalandıracak insanlar değiliz. Bir şeyden çok etkilendim. Olayda oğlumun kulağı koptuktan sonra S.Ç'nin annesi, oğlumu kucağına alarak ağlamış. O da bir anne sonuçta. Çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Televizyondaki dizilerden etkileniyorlar. Bunlara mani olmalıyız. O çocuk için de çok üzgünüm. Ancak hukuki süreci başlattık."
İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış, çocuğun ağabeyi S.Ç. ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak koparmıştı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kızıl, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmiş, şüpheli S.Ç. gözaltına alınmıştı. Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuk Üniversitesi, Karaman, Konya, Güncel, Haber

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