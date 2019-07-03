03.07.2019 13:17
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı

Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı Av tüfeği ile yaralanan 2 kişi Düzce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıDÜZCE - Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1'i ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
Av tüfeği ile yaralanan 2 kişi Düzce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
DÜZCE - Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1'i ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı. Yaralayan şahıs ise olay sonrası firar etti.
Olay sabah saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet B. oğlu Ali B. ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda şahıs yanında bulunan av tüfeği ile babayla oğlunu yaraladı. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine giden Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Olay sonrası olay yerinden kaçan şahsın aranmasına devam edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:22   Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya davetiye çıkardı
13:21   FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
13:17   Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
13:13   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
13:12   Jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı
13:12   Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı
13:09   Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı