Haberler » Güncel » Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı - Haber

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

BURSA'da, dün gece Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43), tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:05Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

BURSA'da, dün gece Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43), tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koluaçık'ın, Küçükgüveni'i kendisini aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Okulda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı sevgilisi olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık, okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Koluaçık, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aydemir Koluaçık, belindeki tabancasını çıkararak Sosin Küçükgüven'e ateş etti. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, Aydemir Koluaçık, okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir Koluaçık'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydemir Koluaçık, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Koluaçık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALDATMA ŞÜPHESİ

Koluaçık'ın ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi olan Sosin Küçükgüven'in kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu sebeple aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçirdiğini söylediği öğrenildi. Bir süre önce eşinden boşanan Sosin Küçükgüven'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Yalova'ya götürüldü.



Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25 Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı
20:25 Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
20:24 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...
20:23 Bakan fahrettin koca: o hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm...
20:23 Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:27:29