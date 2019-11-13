Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

BURSA'da, dün gece Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43), tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koluaçık'ın, Küçükgüveni'i kendisini aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Okulda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı sevgilisi olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık, okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Koluaçık, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aydemir Koluaçık, belindeki tabancasını çıkararak Sosin Küçükgüven'e ateş etti. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, Aydemir Koluaçık, okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir Koluaçık'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydemir Koluaçık, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Koluaçık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALDATMA ŞÜPHESİ

Koluaçık'ın ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi olan Sosin Küçükgüven'in kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu sebeple aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçirdiğini söylediği öğrenildi. Bir süre önce eşinden boşanan Sosin Küçükgüven'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Yalova'ya götürüldü.