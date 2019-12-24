Haberler » Güncel » Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı - Haber

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı.

24.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:20
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
, (DHA)- İngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
Olay, Manchester şehrindeki Cheetham Hill yolunda meydana geldi. Yerel medya, iki sürücünün yol tartışmasına girdiğini; tamamen beyaz olan araç sürücüsünün ise oldukça öfkelenerek, diğer sürücünün kullandığı SIP Car Parks şirketine ait araca defalarca çarptığını duyurdu. Yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli sürücünün diğer aracın etrafında tur atarak birçok yerine kasıtlı olarak çarptığı; bu sırada yoldaki diğer araçların da durduğu görülüyor.
Kimsenin yara almadığı olaya dair açıklama yapan yetkililer, polisin yerel saat ile 13.10'da yoldaki kavgaya dair ihbar aldıklarını, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:12   Çorum'da iki evin üstüne düşen kaya parçaları hasara yol açtı - Haber
18:11   Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü - Haber
18:10   Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Haber
18:10   Muş'ta köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Haber
18:08   Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:13:45