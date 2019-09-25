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Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti

Aydın'da tuvalete giden adam tuvalet parasını 50 kuruş eksik verince tuvalet bekçisiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tuvalet parasını eksik ödeyen adam, tuvalet bekçisinin boğazını kesti.

25.09.2019 20:34

Aydın'da bir adam 50 kuruş sebebiyle tartıştığı tuvalet bekçisinin boğazını kesti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılanı adamın şans eseri hayatını kaybetmediği öğrenildi.

50 KURUŞ EKSİK VERİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, Bey Camisi'nin bahçesinde yer alan tuvalete giden C.K (62), tuvalet çalışanı B.S'ye (30) 1 lira verdi. B.S'nin, ücretin 1,5 lira olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, vatandaşların müdahalesi üzerine ayrıldı ve karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra tuvalete giden C.K, yeniden tartıştığı B.S'yi boğazından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti

Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(19)
ÖMER:Eskiden osmanlı döneminde kız istemeye gittikleri zaman erkek tarafi müsade ister wc ye gider affedersiniz wc temizse kızı isterlermiş wc kirliyse vazgeçiyorlar o evden kız istemezmiş onun için bu da bizim müslümanların sorumlugundadir.
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DELİDİR AMA!:Diyanet işleri başkanlığı , aloooo. Bütçeden aldığınız paralar yetmiyor mu ? O zaman bir önerim var : Camii kapısına turnike koyun , vakit namazına gelenlerden( 2 ) TL , cuma namazı (3) , bayram namazı (4 ) TL olsun bak sen paraya . . . Lan ben DELİ falan değilim , resmen dahiyim be !. . .
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MUSTAFA:Camii tuvaletlerinden para alınması ne duruma geldiğimizin son haddesidir yazık bu Millete 50 kuruş için insan öldürür hale geldik birileri sevine dursun cağ atlattık diye.
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CENGİZHAN:CAMİ TUVALETLERİ HEM ÜCRETLİ HEM LEŞ GİBİ ÇOK PİS .EYY MÜSLÜMANLAR BUNUN NEDENİ NE
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BİLMEZ SÖYLEMEZ:Anliyan varsa sölesin?
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ADANA Lİ CABBAR:Bune gardas cami değil ticaret hane her cuma çeşitli sebebler ile yardım talebi bilmem ne tuvalet parası yarın birgün vakit namazlarına da tarife belirleyecekler tobe yarabbim
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GERONİMO:Namaza tarife uygularlarsa kimse gitmez :) :)
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SULTANIM AYDEMİR:diyanet hiç camilerle ilgilenmiyorrrr. . . bir buçüklira cok pahalı. . . .
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MUSTAFA:cengizhan çok doğru kaldırında bakın ne oluyor alsana birde örmek intihar eden kişi doğrudan cehenneme gider yani imansızdır ve imansız adamın cenaze namazıda kılınmaz o gereksiz dediğin kurumun görevlileri daha pekçok kılınmayacak namazı kıldırıyor böylece bu ülkedeki imansızlar ortaya çıkmıyor kaldırında görün neler oluyor
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CENGİZHAN:GEREKSİZ VE Bİ DÜNYA PARA BÜTÇE AYRILAN BİR KURUM.
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