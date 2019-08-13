Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı üvey annesini öldürüp intihar etti

Kayseri'de tartıştığı üvey annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

13.08.2019 14:36
Tartıştığı üvey annesini öldürüp intihar etti
Kayseri'de tartıştığı üvey annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
İddiaya göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İ.D'nin (63) evine, evlatlık olarak büyüttüğü M.E.D. (33) geldi.
Anne ve üvey oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada M.E.D, tabancayla önce üvey annesini, sonra kendini vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve üvey oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
M.E.D'nin bebekken amcası ve yengesine evlatlık verildiği ve bir süre önce bu durumu öğrendiği belirtildi.
M.E.D'nin üvey babası olan amcasının da yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tartıştığı üvey annesini öldürüp intihar etti

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Liverpool ve Chelsea taraftarlarının İstanbul'a gelişi sürüyor
15:20   Av tüfeğiyle şaka yaparken kuzenini vurduğu iddiası
15:19   - Rusya'da Tersaneye Çekilen Yolcu Gemisinde Yangın
15:15   Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
15:14   İSTANBUL- MARMARA DENİZİ'NDEKİ YUNUSLAR SAYILDI
15:14   BEYKOZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ DEV ÇINAR AĞACI BİNANIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
15:10   Bipolar ve şizofreni hastalarının resim sergisi heyecanı