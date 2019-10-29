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Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu!

Adana'da 35 yaşındaki Ali Kızıldere imam nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

29.10.2019 00:31

Adana'da 35 yaşındaki Ali Kızıldere imam nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu.

AYAĞINDAN YARALANDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü mahallesi Sefa Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kızıldere (35), imam nikahlı eşinin oğlu H.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile H.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle, Kızıldere ateş açtı. Ayağından yaralanan Kızıldere kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren H.S. ise taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Kızıldere'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı.

Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu!

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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