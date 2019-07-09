09.07.2019 19:40
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Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı

Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Uşak'ta gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Uşak'ta gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde tartıştığı yeğeni Ç.Ö'ye (26) ateş ederek ölümüne neden olduğu ileri sürülen D.Ö'nün (54), Uşak'ta olduğunu belirledi.
Teknik takip sonrasında, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Kente getirilen D.Ö'nün, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Balıkesir, Uşak, Güncel

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