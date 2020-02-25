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Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

BURDUR'un Bucak ilçesinde tartıştığı yeğeni M.A.'yı pompalı tüfekle kolundan yaralayan, otomobiline de zarar veren Ö.A. (39) gözaltına alındı.

25.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:27Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

BURDUR'un ilçesinde tartıştığı yeğeni M.A.'yı pompalı tüfekle kolundan yaralayan, otomobiline de zarar veren Ö.A. (39) gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bucak'a bağlı Yörükler Mahallesi'ndeki iki katlı evin alt katında meydana geldi. Binanın üst katında oturan Ö.A. ile alt katta oturan yeğeni M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.A. kolundan yaralandı. Ö.A., yeğeni M.A.'nın park halindeki 15 AAB 930 plakalı otomobiline de tüfekle ateş açarak, zarar verdi.

Sesleri duyanların vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, amca Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Ö.A.'nın yaklaşık bir ay önce yaşamını yitiren kardeşinin oğlu olan M.A.'yı evden çıkarmak istediği, M.A.'nın ise buna karşı çıkması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü.



Yörükler mahallesi, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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