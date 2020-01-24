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Tartıştığı zihinsel engelliyi öldürdü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

24.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:41Tartıştığı zihinsel engelliyi öldürdü

AYDIN'ın ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) 1 gün boyunca alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.



Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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