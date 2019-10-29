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Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler

Mersin'de, içkili bir mekan önünde 3 kişi tarafından dövülen kişi hayatını kaybetti.

29.10.2019 08:55

Mersin'in Mut ilçesinde, İçkili bir mekan önünde kimliği belirsiz üç kişi tarafından dövülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir içkili mekan önünde Mehmet Elbeyli (42) ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Elbeyli ağır yaralandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Elbeyli, sevk edildiği Mersin'de hayatını kaybetti. Mehmet Elbeyli'yi döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler

Elbeyli, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA


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