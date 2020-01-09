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Tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

09.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:02
'un ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.
Kazım Yurdalan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Muhammet S. ile K.E. ve H.E. kardeşler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet S. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Muhammet S, kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araştırma sonucunda kimlik bilgilerine ulaştığı şüphelilerin saklandıkları yeri tespit etti.
Aynı ilçede operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye adliyeye sevk şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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